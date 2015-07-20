МАУ просить Єврокомісію прискорити підписання угоди з Україною про "відкрите небо"

Найбільший український авіаперевізник компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) звернулася до Європейської комісії з проханням прискорити процес підписання угоди про єдиний авіаційний простір України і Європейського Союзу (ЄС) для лібералізації ринку авіаперевезень в Україні.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, офіційний лист з відповідними пропозиціями МАУ відправила на ім'я президента Європейської комісії Жан-Клода Джанкера 17 липня поточного року.

"Як провідна українська компанія, що активно розвиває модель мережевого перевізника між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вкрай зацікавлена в якнайшвидшій лібералізації ринку повітряних перевезень між Україною та ЄС. Тому зі свого боку МАУ звернулася до Європейської комісії з проханням сприяти підписанню угоди про єдиний авіаційний простір у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

У листі МАУ зазначила, що підписання угоди про єдиний авіапростір між Україною і ЄС сприятиме удосконаленню авіаційного законодавства і підвищенню авіаційних стандартів України, відкриє нові ринкові можливості й принесе економічні вигоди обом сторонам, нівелює обмеження, які залишилися між Україною та ЄС у сфері повітряного сполучення, а також дасть потужний імпульс розвитку вільної та чесної конкуренції.

Читайте такожУ МАУ запропонували 10 кроків, які допоможуть здешевити авіаперевезення в Україні

Крім того, це також сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів і допоможе реалізувати авіаційний потенціал України.

"Приєднання України до єдиного європейського авіаційного простору допоможе реалізувати авіаційний потенціал нашої країни, розширить транзитні можливості, стимулює українських перевізників підвищити стандарти операційної безпеки, якості та сервісу, сприятиме розвитку авіакомпаній та консолідації галузі, а також відкриє безліч нових можливостей для споживачів", - цитує текст листа прес-служба МАУ.

Водночас, представники авіакомпанії звернулися до Єврокомісії з проханням сприяти українській авіаційній владі в питанні отримання доступу до вкрай зарегульованих східних ринків.

"Разом з тим, для ефективного використання транзитного потенціалу України критично важливо прискорити й інтенсифікувати роботу щодо лібералізації режиму повітряного сполучення між Україною та державами, розташованими на схід від нашої країни ... Це дозволить поступово відкривати відповідні ринки, розширювати можливості та інтенсифікувати польоти між Європою й Азією", - наголошується в тексті листа.

У свою чергу, співвласник МАУ Арон Майберг на своїй сторінці у Facebook опублікував лист компанії до Єврокомісії.

Крім того, Майберг звернувся за допомогою у вирішенні питання з "відкритим небом" до Саакашвілі, який має велику підтримку в Європейському парламенті та може в цьому допомогти. "Будь ласка, Михайле Ніколозовичу, допоможіть підписати угоду, яка є необхідним кроком для зняття всіх комерційних обмежень для польотів між Україною і Європою", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

"Підписання цієї угоди з великим нетерпінням очікує народ України. Крім того, це буде одним із важливих і конкретних кроків для того, щоб українці літали багато, дешево і безпечно. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо позитивну конкретну інформацію від Голови Одеської ОДА, коли це питання буде вирішено", - також зазначив Майберг.

Письмо Международных Авиалиний Украины, которое призывает подписать Соглашение о едином авиационном пространстве в кратч... Posted by Aron Mayberg on 20 липня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що підписання угоди про єдиний авіаційний простір України та ЄС було заплановано ще в червні 2014 року, через невирішеноість суто внутрішньої проблеми ЄС - проблеми Гібралтару, документ станом на сьогоднішній день не підписано. При цьому угода була парафована ще у 2013 році.

У травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами угоду про "відкрите небо". 18 червня поточного року Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великобританією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант, питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.

Підписання договору про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – у Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.

15 липня поточного року Україна підписала договір про спільний авіаційний простір із США. Також у квітні поточного року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорті "Львів", а в червні - в аеропорті «Одеса».