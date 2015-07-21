РНБО доручило АМКУ розслідувати порушення законодавства суб'єктами авіаційного ринку

Як повідомляє прес-служба РНБО, відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО, під час якого було розглянуто питання «Про заходи щодо захисту національних інтересів України в авіаційній галузі».

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Зокрема, "з метою розвитку авіаційної галузі України, захисту прав споживачів запропоновано вжити системних заходів з обмеження монополізму на цьому ринку, вдосконалення міжнародної нормативно-договірної бази авіаційних перевезень та послідовного впровадження режиму «відкритого неба»".

Окрім того, "Антимонопольному комітету України було доручено до 1 вересня розслідувати порушення законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на авіаційному ринку".

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Раніше УНІАН повідомляв, що 2 квітня поточного року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввела режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів". Також, Міністерство інфраструктури України з 30 червня мало намір в односторонньому порядку впровадити принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса».