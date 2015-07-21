В Україні можуть скасувати спецмита на імпорт автомобілів

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська в ефірі «5 каналу».

«Позиція міністерства - ми будемо рекомендувати Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі, а це у нас орган, який займається застосуванням і скасуванням відповідних зборів, скасувати мито, для того, щоб ми, як «законослухняні громадяни» СОТ (Світової організації торгівлі - УНІАН) рухалися далі», - сказала вона.

За словами торгового представника, дана міра буде стимулювати розвиток автомобільного ринку в Україні.

Як повідомляв УНАИН, 26 червня Світова організація торгівлі (СОТ) підтримала скаргу Японії на Україну і винесла рішення, яким рекомендувала Україні скасувати спеціальні мита на імпорт автомобілів.

30 жовтня 2013 року уряд Японії подав запит до Світової організації торгівлі на проведення консультацій з урядом України щодо дії спеціальних мит на імпорт автомобілів. На думку японської сторони, Україна не мала достатніх підстав для введення спецмита, оскільки імпорт автомобілів не був критичним і не становив серйозної загрози для українського автопрому. З критикою дій України виступили також в Євросоюзі, назвавши вжиті заходи несумісними із зобов'язаннями в рамках СОТ.

Спеціальні мита на імпорт автомобілів в Україну були введені в березні 2013 року терміном на 3 роки з метою підтримки національних автовиробників, які переживали серйозний спад виробництва. Спецмита були встановлені на рівні 6,46% для автомобілів з об'ємом двигуна 1-1,5 л і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л. З 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - в два рази менше, 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

На тлі падіння української економіки і скорочення українського авторинку дане рішення ще більше скоротило імпорт автомобілів в Україну, внаслідок чого українські автоімпортери виступили з вимогою повної відміни автомобільних спецмит.