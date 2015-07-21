Між Києвом і Львовом запускають додатковий швидкісний поїзд

Держадміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") для задоволення попиту на квитки у львівському напрямку з 24 липня цього року призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" за маршрутом Київ-Львів-Київ, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, із Києва поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 11:39, а зі станції Київ-Пасажирський о 12:05 із прибуттям до Львова о 17:10. Також передбачена зупинка в Коростені о 13:36. Назад до Києва поїзд відправиться о 23:58 й з прибуттям на станцію Київ-Пасажирський о 5:27, а на станцію Дарниця - 5:53, із зупинкою на станції Коростень - о 3:53.

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Як повідомляв УНІАН, на літній період "Укрзалізниця" запустила додатковий швидкісний поїзд між Києвом і Одесою, а також із 7 липня запустила нічний експрес Харків – Івано-Франківськ, що проходить через Київ.