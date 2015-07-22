Прибуток Microsoft скоротився в 1,8 раза

Чистий прибуток IT-гіганта Microsoft Corp. за підсумками 2014-2015 фінансового року, що завершився 30 червня, склав 12,193 мільярда доларів, зменшившись в 1,8 раза в річному вираженні, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт компанії.

Прибуток на акцію склав 1,48 долара проти 2,63 долара за 12 місяців попереднього фінроку. Виручка за звітний період виросла на 7,77% - до 93,58 мільярда доларів проти 86,833 мільярда доларів роком раніше.

Читайте такожWindows 10 буде оновлюватися 10 років За четвертий квартал фінансового року чистий збиток склав 3,195 мільярда доларів проти прибутку в 4,612 мільярда доларів роком раніше. У перерахунку на акцію збиток склав 0,40 долара проти прибутку в 0,55 долара за четвертий квартал минулого фінроку. Виручка знизилася в річному вираженні на 5,1%, до 22,180 мільярда доларів.

Зниження фінансових показників компанії пов'язане із закриттям підрозділу з виробництва смартфонів Nokia Devices and Services і звільненням його співробітників, що обійшлося компанії в 7,5 мільярда доларів. Раніше в липні Microsoft повідомила про намір звільнити до 7,8 тис. осіб в рамках програми з реструктуризації свого мобільного бізнесу.

Вплинуло на доходи також падіння попиту на операційну систему Windows. Виручка від ліцензування Windows скоротилася за фінансовий рік на 22%.