У Казахстані близько 7 тисяч кілометрів автошляхів будуть платними

У Казахстані згідно з держпрограмою розвитку та інтеграції передбачено введення плати за проїзд на 7 тис. км автодоріг, в основному для вантажного транспорту, передає ТК «Алмати».

Нацкомпания «КазАвтоЖол» стане оператором нових автомобільних доріг. З 17 до 30 млн тонн повинен бути збільшений вантажопотік через територію Казахстану до 2020 року. В даний час частка транспортного коридору становить 7,5% від ВВП країни. Однак з моменту створення нового транзитного Шовкового шляху ситуація зміниться кардинально в бік збільшення оборотів транспортно-логістичної системи, впевнений міністр з інвестицій та розвитку РК Асет Ісекєшев, який презентував три основних шляхи транспортної системи Казахстану, що будуть розширюватися і модернізуватися. Це - російсько-казахстанський напрямок в Китай, напрямок з Китаю через територію Казахстану в Азербайджан, Грузію і далі в країни Європи. А також «південний потік» – з Казахстану через Іран в країни Близького Сходу та Індію.

Читайте такожКитай запропонував Україні взяти участь у створенні аналога Великого шовкового шляху в ХХІ столітті«У рамках транспортно-логістичної галузі, значить, по першому питанню це - створення мультимодального трансконтинентального євразійського коридору, який дозволить зв'язати Європу і Азію і залучити до 5-8 відсотків від потенційного обсягу вантажопотоку, загального товарообігу Китаю та Європейського союзу», - повідомив міністр.

А другий транспортно-логістичний шлях через країни Закавказзя передбачає наявність конкурентоспроможного морського шляху. Міністр нагадав про особливу роль Морського порту Актау і Сухого порту «Хоргос - Східні ворота». В країні йде активний процес інтеграції європейсько-азіатської системи автомобільних доріг.

У числі інших нововведень - використання досвіду закордонних фахівців. Так, у сферу авіації, за словами міністра, запрошені фахівці з Англії, у сферу геології – з Канади, у сферу енергозбереження – з Німеччини.