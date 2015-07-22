Страхові виплати по ДТП зросли вдвічі

Про це повідомила прес-служба Ліги страхових організацій України.

«У зв'язку з тенденцією різкого підвищення рівня інфляції Нацкомфінпослуг прийняла рішення про збільшення вдвічі розміру страхових сум з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - до 100 тис. грн за шкоду, заподіяну майну потерпілих у ДТП, і до 200 тис. грн - за шкоду, завдану їх життю і здоров'ю», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Ліги, такі розміри страхових сум діятимуть за договорами страхування, укладеними з 1 листопада 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Моторне транспортне страхове бюро України пропонує щорічне збільшення страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) автовласників мінімум вдвічі, що дасть змогу протягом наступних 10 років наблизити українські стандарти страхування до європейських.

Розміри страхових сум, які діють як ліміти відповідальності страховика були затверджені Держфінпослуг ще в 2010 році.

У квітні президія Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) рекомендувла страховикам через зростання вартості ремонту транспортних засобів у зв'язку з девальвацією гривні підвищити коригуючі коефіцієнти щодо ОСЦПВ до необхідного рівня, що призведе до підвищення вартості страхового поліса до 25-30%.