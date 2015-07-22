У Мінінфраструктури придумали, як погасити борги "Укравтодору"

Міністерство інфраструктури України вважає за необхідне погасити частину заборгованості Держагентства автомобільних доріг України («Укравтодору») для зниження боргового навантаження за рахунок випуску облігацій агентства під державні гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив глава департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Мінінфраструктури Роман Хміль.

Читайте такожКуратор автодоріг: Штрафи за перевантаження дороги захистять від вантажівок«Як подолати кредитне навантаження «Укравтодору» - українцям скинутися. Було б правильно випустити якісь державні облігації, залучити цільові гроші від населення», - сказав Хміль.

У той же час він зазначив, що з поточним рівнем інфляції в країні залучити кошти за рахунок випуску облігацій буде складно, так як невідомо «яким буде курс гривні, а гроші потрібні в валюті».

При цьому він висловив упевненість, що держава піде на надання таких гарантій.

«Держава дає гарантії під залучення іноземних кредитів. Іноземні кредити - це валюта та відсотки, які ми виплачуємо іншим країнам. Більш правильним було б залучати гроші у нашого населення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань «Укравтодору».

За словами керівництва «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

Щорічно в Україні покриваються асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на ці цілі було витрачено до 600 млн грн.