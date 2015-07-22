Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" майже з рівними доходами і витратами

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2015 рік з доходами, приблизно рівними витратам, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський під час перерви в засіданні уряду в середу.

«Так. Це дає можливість «Укрзалізниці» розпочати фінансування капітальних витрат, у тому числі і тих потреб, які забезпечують вивіз вугілля з Донбасу», - сказав він.

Читайте такожУ залізних доріг - новий доглядач За словами Вощевського, доходи «Укрзалізниці» в поточному році будуть приблизно дорівнювати витратам.

«Укрзалізниця» отримує прибуток від вантажних перевезень і мінус - від пасажирських. Плюс на мінус - десь близько до нуля», - зазначив віце-прем'єр.

Також він повідомив, що фінплан передбачає 2 млрд грн капітальних витрат до кінця року, включаючи закупівлю тепловоза для транспортування вугілля.

Як пізніше уточнив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, згідно з затвердженим фінпланом збиток «Укрзалізниці» за підсумками 2015 року становитиме 47 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури і екологічної політики на своєму засіданні схвалив фінансовий план Держадміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), згідно з яким у 2015 році дохід відомства від вантажних перевезень складе 7,4 млрд грн, від перевезення пасажирів – 251 млн грн.