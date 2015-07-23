Коломойський розповів журналістам про МАУ

За словами бізнесмена, в МАУ він зайшов приблизно півтора роки тому, передає The Insider.

«У компанію я зайшов приблизно півтора року тому. Коли держава вбила Аеросвіт, а ми не звикли згортати свої прапори. Правильно? У підсумку Аеросвіт здобув перемогу над МАУ ціною власного життя», - повідомив Коломойський.

За його словами, тодішній акціонер компанії Борис Колесніков, будучи міністром інфраструктури, «займався відвертим протекціонізмом на користь однієї компанії, знищуючи "Українську авіаційну групу" в особі Аеросвіт, Дніпроавіа та Донбасаеро».

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«Але коли у Колеснікова з поплічникакми не вийшло її добити, то групу остаточно добив Клименко (колишній міністр доходів і зборів при Януковичі, - ред.). Ми вже були в одному кроці над МАУ в конкурентній боротьбі», - зазначив Коломойський.

«Колесніков продав акції. Не прямо, мені. Була складна схема. Навіщо вам ціна купівлі? Чим менше знаєш, тим краще спиш. Це ж не відкрита операція була. Спілкуюся я зараз з Колесніковим? Так, іноді», - заявив бізнесмен журналістам.

Як повідомляв УНІАН раніше, бізнесмен Ігор Коломойський зацікавлений у придбанні державного пакета акцій енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго".