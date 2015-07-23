Одеський морпорт проводить днопоглиблення для кораблів ВМС

Одеський морський торговельний порт проводить днопоглиблення для базування кораблів Військово-морського флоту ВСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник адміністрації порту Михайло Соколов. За його словами, порт намагається допомагати військовим морякам у відповідності з усіма заявками Міноборони.

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«Ми виділяємо частину причальної лінії - причали 20 і 40. Один - на Заводській гавані, інший - зліва від Морського вокзалу порту. Робимо відповідну глибину біля цих причалів для кораблів. Також робимо підключення до електрики ... Ми зобов'язані увійти в становище, в якому перебуває держава, і всіляко сприяти ВМС», - заявив Соколов.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговельний порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.