Колектив Іллічівського морпорту вважає безпідставним відсторонення начальника порту Крука

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

«Колектив вважає це відсторонення безпідставним і, по-друге, людей обурює те, що на друге запрошення, яке було озвучено в ЗМІ та розміщено на офіційному сайті, губернатор не приділив уваги колективу і проїхав повз, не зустрівшись із ним. Він відвідав порт рівно на 30 секунд, зачитав для ЗМІ те, що було сказано на папері, і навіть не зустрівся з трудовим колективом, який його чекав у досить великій кількості близько 500-800 осіб», - повідомили прес-служба порту.

У той же час у прес-службі відзначили, що колектив Іллічівського морпорту продовжує наполягати на особистій зустрічі з губернатором області, у зв'язку з чим знову запрошує Саакашвілі в порт, а також заявляє про готовність всім складом приїхати до облради, щоб «отримати особисто від нього всі пояснення, щоб уникнути голослівних звинувачень».

Крім того, колектив заявив про намір відстояти Крука на посаді керівника порту, оскільки за час його керівництва порт перетворився із збиткового підприємства в прибуткове і демонструє виключно позитивну динаміку розвитку.

«Фактично, останні три місяці керівництво порту на чолі з директором працюють в режимі спростування відверто брехливої і надуманої інформації, яка поширюється через проплачені і жовті ЗМІ. Жоден з брудних матеріалів, який вилився на порт і його директора, не знайшов свого підтвердження», - підкреслюють у порту.

Крім того, в прес-службі зазначили, що порт працює виключно в законодавчому полі, у зв'язку з цим дирекція порту висловила готовність проведення міжнародного аудиту підприємства.

Раніше, 22 липня, голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі написав на своїй сторінці в мережі Facebook, що необхідно відсторонити від посади керівника Іллічівського морського торговельного порту Юрія Крука у зв'язку з численними порушеннями в порту.

Сьогодні, 23 липня, кількома годинами раніше Саакашвілі приїхав в Іллічівський порт і поінформував ЗМІ про відсторонення від виконання обов'язків начальника Іллічівського порту Юрія Крука на час перевірки господарської діяльності підприємства.

На підтвердження Саакашвілі продемонстрував журналістам відповідний наказ міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. На період перевірки обов'язки начальника підприємства виконуватиме Анатолій Яременко.

Як повідомляв УНІАН, конкурс Мінінфраструктури на посади керівників 10 підприємств, у тому числі Іллічівського порту, був початий ще в квітні поточного року.

Зокрема, на посаду керівника Іллічівського порту подали заявки 18 осіб, з них пройшли у другий етап відбору 14 кандидатів, у тому числі нинішній виконуючий обов'язки глави підприємства Юрій Крук.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука на посаду керівника порту і повідомив про намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, в березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Круком, не маючи для цього жодних підстав.

Потім комісія Міністерства інфраструктури 18 червня звернулася до Пивоварского з пропозицією відмінити оголошений раніше конкурсний відбір на посаду голови Іллічівського порту у зв'язку зі зміною його статусу.

У відповідь на це, виступаючи у Верховній Раді 19 червня в ході Години запитань до уряду, Пивоварський пообіцяв перезапустити або перенести даний конкурс в разі виявлення порушень законодавства при його проведенні. В цей же день Мінінфраструктури видало наказ про скасування конкурсу.

21 липня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський підписав накази про початок конкурсного відбору на посади керівників п'яти державних підприємств, у тому числі Іллічівського морського торговельного порту.