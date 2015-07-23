Порошенко підписав указ про початок роботи щодо впровадження 4G в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав указ про початок роботи щодо запровадження технології 4G в Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

Текст указу на сайті глави держави у даний час не оприлюднено.

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У той же час, заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків нагадав на брифінгу в четвер, що в результаті тендеру на ліцензію частот під запуск технології 3G, який був проведений в лютому поточного року, до держбюджету України вдалося залучити 11 млрд грн.

«Це був один з найпрозоріших конкурсів, і зараз багато людей у Києві та багатьох інших містах мають можливість користуватися цією послугою», - додав Шимків.

За словами присутнього на брифінгу голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері інформатизації та зв'язку, (НКРЗІ) Олександра Животовського, провести тендер для видачі частот під 4G буде набагато складніше, ніж конкурс на ліцензії під третє покоління зв'язку.

«Конкурс з 3G - це була quick win (швидка перемога) в порівнянні з 4G і тією роботою, яку ми збираємося провести», - зазначив Животовський.

Він повідомив, що в першу чергу, НКРЗІ намір провести аудит радіочастотного ресурсу України із залученням міжнародних експертів, після чого буде складено дорожня карта щодо використання частот. При цьому фінансуватися дані послуги будуть за рахунок учасників ринку.

«У нас є 8 операторів, які висловили свою готовність фінансувати дослідження та брати участь у підготовці впровадження нової технології», - зазначив глава НКРЗІ.

При цьому він додав, що терміни впровадження 4G в Україні в 2017 році, які раніше були задекларовані президентом, є «досить реалістичними».

Як повідомляв УНІАН, на початку червня президент України Петро Порошенко заявив, що прозорий конкурс з видачі ліцензій на зв'язок четвертого покоління (4G) в Україні відбудеться в 2017 році.

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На думку експертів ринку телекомунікацій, однією з перешкод на шляху до 4G є відсутність принципу технологічної нейтральності, який дозволяє оператору в межах свого радіочастотного ресурсу (РЧР) впроваджувати сучасні технології.

У лютому поточного року НКРЗІ провела торги з голосу по тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів три найбільших мобільних оператори - «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» - оплатили в цілому майже 10 млрд грн за ліцензії та радіочастотну конверсію.

Згідно з умовами тендеру, оператори повинні протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.