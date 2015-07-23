Саакашвілі пригрозив розігнати профспілки Іллічівського порту (відео)

Це сталося після того, як вони стали на захист свого керівника, якого Саакашвілі звинуватив у незаконному розмитненні товарів, йдеться у сюжеті ТСН.

Профспілки ці звинувачення обурили, а керівництво порту каже, що до розмитнення взагалі не має відношення.

"Пережили румунську, німецьку, донецьку окупацію - переживемо й грузинську", - зазначили члени профспілок порту.

Повідомляється, що колектив Іллічівського порту спонтанно зібрався на мітинг, щойно почув із вуст губернатора Одещини про звільнення свого керівника та доручення про розгін профспілок.

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"Профспілки будуть розформовані, якщо так триватиме. Цей директор буде звільнений. І тут буде лад", - наголосив Саакашвілі.

Працівники Іллічівського порту не розуміють, чим викликані такі заяви голови Одеської ОДА: вони задоволені як керівником, так і умовами праці. Крім того, економічні показники порту зростають.

Та губернатор стверджує, що у порту процвітає нелегальне розмитнення товарів через брокерську компанію. На що працівники відповідають, що це наклеп, а розмитненням компанія не займається.

Крім того, Саакашвілі звинувачує порт у передачі двох причалів офшорним компаніям, однак директор підприємства Крук стверджує, що ці об'єкти належать адміністрації морських портів України, тому передаватися нікому не можуть.

У свою чергу профспілки звернулися до керівника обладміністрації із проханням не ігнорувати прохання про зустріч і не послуговуватися дезінформацією, яку голові Одеської області надають лобісти компаній-конкурентів.