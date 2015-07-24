У поїзди Хюндай після річної перерви обіцяють знову повернути інтернет

Інтернет-технологія Wi-Fi, яка не надається пасажирам "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" вже понад рік, буде впроваджено на всіх швидкісних поїздах до 31 серпня поточного року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в Facebook.

"Закінчився тендер з надання послуги wifi на швидкісних поїздах. На трьох потягах Hyundai (HRSC-2-003, HRSC-2-008 і HRSC-2-009) вже встановлено обладнання для Wi-Fi і почалося тестування. До 31 серпня 2015 всі швидкісні поїзди будуть обладнані, і послуга включиться повноцінно", - написав міністр.

Читайте такожКабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" майже з рівними доходами і витратами Як повідомляв УНІАН, український оператор «Інтертелеком» став переможцем відкритого конкурсу з відбору постачальника послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет у швидкісних поїздах і до кінця серпня 2015 року запустить Wi-Fi у поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

«Укрзалізниця» з лютого 2014 року припинила надання послуг доступу до мережі Інтернет за бездротовою технологією Wi-Fi в швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Відсутність Інтернету в швидкісних поїздах була однією з головних причин скарг з боку пасажирів на сайті відомства. При цьому «Укрзалізниця» довгий час не пояснювала причину повного припинення доступу до мережі.

У кінці минулого року залізничний монополіст заявив, що УЖСК прийняла рішення тимчасово припинити надання Wi-Fi в поїздах через неякісну роботу провайдера даної послуги, який не зміг забезпечити надання доступу до Інтернету на необхідному рівні (з достатньою пропускною здатністю, стійким і стабільним зв'язком).

В середині травня поточного року УЖСК оголосила конкурс по залученню операторів зв'язку для відновлення в поїздах «Інтерсіті+» послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi, яка не надається пасажирам вже понад рік.