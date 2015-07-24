Іллічівський порт називає безпідставними звинувачення Саакашвілі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

«Договір точно ніким не був підписаний, причали знаходяться в порту, ніхто їх нікуди не може передавати, здавати й таке інше, це повна маячня, тим більше якимсь компаніям у Белізі. Ці об'єкти належать Адміністрації морських портів і згідно з українським законодавством передаватися нікому іншому не можуть», - сказали в прес-службі.

Також у прес-службі пов'язують відсторонення діючого директора порту Юрія Крука від посади на період проведення перевірки госпдіяльності підприємства з цілеспрямованими діями компаній-конкурентів, що мають свої інтереси в порту.

«Для нас очевидно, що конкуренти порту, ті компанії, які все життя його грабували, сьогодні організували цькування керівника порту. Це все робиться дуже системно і з залученням величезних коштів, серед цих компаній - компанія російського олігарха Южиліна "Контейнерний термінал "Іллічівськ", з яким було розірвано договори, невигідні для порту. Серед цих компаній і компанія Risoil, і ТІС, яка сьогодні будь-який розвиток Іллічівського порту як держпідприємства, будь-яке залучення інвестицій в Іллічівський порт сприймає як пряму загрозу благополуччю приватної стивідорної компанії», - сказано в повідомленні порту.

Крім того, в прес-службі спростували обвинувачення Саакашвілі нібитоу виявленні фактів контрабанди на вищезгаданих двох причалах у порту, заявивши, що порт не надає послуги з розмитнення вантажів.

"Порт займається перевалкою вантажів і швартуванням суден, займається розмитненням митниця, слова губернатора про те, що контрабанда є на першому і другому причалі - брехня, оскільки це причали, на яких перебуває виключно експортний вантаж, який не може бути контрабандою, це суперечить здоровому глузду, тому що вантаж йде на експорт, контрабандою може бути лише імпорт", - сказали в прес-службі.

Разом з тим, колектив Іллічівського морпорту продовжує наполягати на особистій зустрічі з губернатором області, у зв'язку з чим знову запрошує Саакашвілі в порт, а також заявляє про готовність приїхати до облради, щоб з'ясувати всі обставини відставки директора порту.

З відповідним проханням трудовий колектив звернувся до Саакашвілі у відкритому листі, опублікованому на сайті порту.

«Просимо Вас не робити з нас "бидло" заявами, що нас зігнали за гроші на мітинг. Це, як і погрози на адресу профспілок працівників Іллічівського морського порту, не змусить нас перетворитися на сторонніх спостерігачів за захопленням порту комерційними структурами конкурентів... Якщо ви не відгукнетеся на наше прохання і не приїдете в порт для спілкування з нами, ми будемо змушені приїхати в облдержадміністрацію, щоб поспілкуватися з вами», - сказано в тексті звернення.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі написав на своїй сторінці в мережі Facebook, що необхідно відсторонити від посади керівника Іллічівського морського торгового порту Юрія Крука у зв'язку з численними порушеннями в порту, зокрема, махінаціями при передачі в оренду майна.

23 липня Саакашвілі приїхав в Іллічівський порт і поінформував ЗМІ про відсторонення від виконання обов'язків начальника порту Юрія Крука на час перевірки господарської діяльності підприємства.

На підтвердження тому Саакашвілі продемонстрував журналістам відповідний наказ міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. На період перевірки обов'язки начальника підприємства виконуватиме Анатолій Яременко.

У той же час, трудовий колектив Іллічівського порту назвав безпідставним відсторонення від посади Крука і заявив про намір відстояти Крука на посаді начальника порту, оскільки за час його керівництва порт перетворився із збиткового підприємства на прибуткове.

Ще у квітні Мінінфраструктури оголосило конкурс на посади керівників 10 підприємств, у тому числі Іллічівського порту.

Зокрема, на посаду керівника Іллічівського порту подали заявки 18 осіб, з них пройшли до другого етапу відбору 14 кандидатів, у тому числі виконувач обов'язків голови підприємства Юрій Крук.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Крука на посаду керівника порту і повідомив про намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, в березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Круком, не маючи для цього жодних підстав.

Потім комісія Міністерства інфраструктури 18 червня звернулася до Пивоварського з пропозицією скасувати оголошений раніше конкурсний відбір на посаду голови Іллічівського порту у зв'язку зі зміною його статусу.

У відповідь на це, виступаючи у Верховній Раді 19 червня в ході Години запитань до уряду, Пивоварський пообіцяв перезапустити або перенести даний конкурс в разі виявлення порушень законодавства при його проведенні. Цього ж дня Мінінфраструктури видало наказ про скасування конкурсу.

21 липня Пивоварський підписав накази про початок конкурсного відбору на посади керівників п'яти державних підприємств, у тому числі Іллічівського морського торгового порту.