Єврокомісія сподівається на підписання "відкритого неба" з Україною до кінця року

Про це сказав власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речник Єврокомісії з питань транспорту і регіональної політики Якуб Адамович.

Він наголосив, що підписання угоди залежить не від Єврокомісії, а від Європейської ради.

"Незважаючи на прагнення Єврокомісії якнайшвидше підписати угоду після її парафування в листопаді 2013 року, Рада ЄС не завершила свою роботу, і тому підписання угоди було відкладено. Комісія, як і раніше, рішуче налаштована на підписання угоди і сподівається, що Рада відновить і завершить обговорення якомога швидше, щоб зробити можливим підписання Європейським Союзом та його державами-членами впродовж 2015 року", - наголосив Адамович.

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Довідка УНІАН. Україна розраховує підписати договір про відкрите небо з ЄС до кінця 2015 року. Однак, як наголошували у Міністерстві інфраструктури України, на даний момент питання підписання договору вирішується на найвищому політичному рівні.

Формальним приводом, що не дозволяє Україні підписати договір, є визначення юрисдикції Гібралтару. Питання визначення цієї території мусується європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в решті частини угода була парафована ще в 2013 році.

Підписання договору про відкрите небо, як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.