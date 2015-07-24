Французька компанія хоче будувати першу в Україні концесійну дорогу

Згідно з повідомленням прес-служби «Укравтодору», свою зацікавленість у реалізації цього проекту висловили дві компанії, зокрема, українська компанія «Концесійні транспортні магістралі» і французька Bouygues.

Згідно з українським законодавством, на розгляд поданих заявок «Укравтодору» відведено 45 днів, протягом яких буде здійснена перевірка здатності компаній брати участь у конкурсі.

Після цього учасники повинні будуть надати "Укравтодору" свої фінансові і технічні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації.

«Оцінка фінансових моделей, технічних пропозицій та опрацювання проекту концесійного договору відбуватиметься у супроводі експертів міжнародного рівня - компаній High Point Rendel і Jurimex», - цитує прес-служба начальника відділу міжнародного співробітництва та інвестицій «Укравтодору» Лілію Горбатюк.

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Також повідомляється, що наступне засідання конкурсної комісії для прийняття рішення про допуск до участі в конкурсі відповідних претендентів та вручення їм конкурсної документації відбудеться вже через кілька тижнів.

«За вимогами норм українського законодавства концесійний конкурс триватиме ще 6 місяців, а будівництво магістралі - близько 4 років», - наголосили у прес-службі.

Варто зазначити, що ім'я переможця буде оголошено у січні 2016 року, після чого почнеться процес узгодження концесійного договору, його підписання, а також фінансового закриття, що передбачає залучення концесіонером коштів у необхідному обсязі у встановлений термін.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня поточного року «Укравтодор» оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець.

За прогнозами відомства, будівництво автодороги Львів - Краковець займе до 5 років.

Як зазначив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, будівництво дороги може коштувати інвесторам від 350 до 500 млн дол.

За його даними, раніше реалізацією цього проекту зацікавилися 8 компаній, з них 6 – закордонних та 2 – українські.