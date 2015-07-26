Проти керівництва аеропорту "Львів" відкрили провадження через розтрату коштів з бюджету

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували спробу розтрати коштів держбюджету посадовими особами державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького".

Як повідомляє прес-центр СБУ, держпідприємство за результатами тендерних процедур закупило 350 тисяч літрів палива на суму 5 млн 840 тис. грн. Потім посадові особи аеропорту всупереч вимогам чинного законодавства внесли зміни в укладений договір. У результаті коригування угоди вартість контракту підвищилася, а обсяги палива навпаки зменшилися. Читайте такожПісля Львова "відкрите небо" запрацює в аеропорту Одеси Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Тривають оперативно-слідчі дії.

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