Проти керівництва аеропорту "Львів" відкрили провадження через розтрату коштів з бюджету
14:25, 26 липня 2015Транспорт/Звя'зок
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Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували спробу розтрати коштів держбюджету посадовими особами державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького".
Аеропорт "Львів" / i.tyzhden.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, держпідприємство за результатами тендерних процедур закупило 350 тисяч літрів палива на суму 5 млн 840 тис. грн.
Потім посадові особи аеропорту всупереч вимогам чинного законодавства внесли зміни в укладений договір. У результаті коригування угоди вартість контракту підвищилася, а обсяги палива навпаки зменшилися.
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Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Тривають оперативно-слідчі дії.
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