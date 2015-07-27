З 1 серпня "Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд із Одеси до Львова

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, з Одеси поїзд вирушить у перший рейс 1 серпня о 18:53 і курсуватиме по непарних днях до 31 серпня; прибуватиме до Львова наступного дня о 8:04, а після 16 серпня, через заплановані зміни у графіку руху, прибуватиме о 7:23.

Поїзд зупинятиметься на станціях Роздільна-1, Котовськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 16:25 по парних днях (перший рейс здійснить 2 серпня) і прибуватиме до Одеси о 4:54.

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Також повідомляється, що у складі цього поїзда 16 вагонів, час у дорозі становить приблизно 13 годин.

Крім того, враховуючи побажання пасажирів, «Укрзалізниця» перевела поїзд № 282/281 за маршрутом Київ - Генічеськ на щоденний графік курсування з 31 липня і до кінця серпня, наразі цей поїзд курсує через день.

Зокрема, поїзд № 282/281 вирушатиме з Києва о 21:56 і прибуватиме до Генічеська наступного дня о 13:12.

На шляху прямування передбачені зупинки у Миронівці, ім. Тараса Шевченка, Знам'янці, Олександрії, Дніпропетровську, Запоріжжі, Мелітополі, Якимівці, Новоолексіївці.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила 14 поїздів у південному і західному напрямках, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.