Росія вирішила прокласти по дну Керченської затоки оптоволоконну лінію зв'язку

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про будівництво підводної волоконно-оптичної лінії зв'язку від Таманського півострова по дну Керченської протоки до окупованого Кримського півострова.

Постанова від 24 липня 2015 року, прийнята в рамках держпрограми «Соціально-економічний розвиток Кримського федерального округу на період до 2020 року» опубліковано на сайті уряду РФ.

Читайте такожРФ хоче врятувати туризм в окупованому Криму за рахунок паломників-мусульманЗгідно з документом, побудувати підводну волоконно-оптичну лінію зв'язку по дну Керченської протоки планується в 2015-2017 роках. Її пропускна здатність складе не менше 200 Гбіт/с.

Підписаною постановою затверджено Правила надання в 2015-2017 роках субсидій на відшкодування частини витрат у цілях реалізації проекту.

Вартість проекту в документі не вказана.