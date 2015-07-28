Hewlett-Packard закрила виробництво комп'ютерів у Росії

Hewlett-Packard (HP) припинила виробництво комп'ютерів в Росії - на заводі під Санкт-Петербургом, пише "Комерсант".

Підприємство, яке створювалося ще під час минулої кризи, не витримало падіння ринку комп'ютерів, який снизився за підсумками першого кварталу 2015 року на рекордні 44%. В умовах зниження імпортних мит на комп'ютери і компоненти в рамках приєднання Росії до СОТ виробництво ПК в Росії стало невигідним.

Читайте такожСША оштрафували Hewlett-Packard на $59 млн за підкуп російських чиновниківУ прес-службі HP "Ъ" повідомили, що в квітні 2014 року виробництво ПК було перенесено з Санкт-Петербурга в Чехію "в цілях економії, а також для оптимізації логістики". В Foxconn не відповіли на запит "Комерсанту".

Виробництво HP в Росії було відкрито не вчасно. Приблизно через два роки після запуску заводу в Росії, з третього кварталу 2012 року, розпочалося падіння ринку ПК в Росії, яке в першому кварталі 2015 року дійшло до рекордних з минулої кризи значень. За оцінкою IDC, в січні-березні було поставлено близько 1 млн ПК, що на 43,6% менше, ніж роком раніше. HP займала друге місце за обсягом поставок (16,8%), лідером була Lenovo (22%). В IDC пояснювали скорочення ринку зміною споживчого попиту: покупці стали віддавати перевагу планшетам. Крім того, поточний вектор на імпортозаміщення грає не на користь іноземних виробників ПК, вважає старший віце-президент Kraftway Ренат Юсупов.

Як стало відомо "Ъ", американська IBM розірвала відносини з однією з найбільших російських IT-компаній "Ланіт", з якою співпрацювала понад 20 років. Корпорація оптимізує партнерську мережу в країні, однією з причин, на думку учасників ринку, можуть бути санкції США. Але є й інша версія — IBM, виручка якої в Росії в 2014 році склала 9 млрд руб., переходить на прямі договори з найбільшими замовниками.

У минулу кризу іноземні вендори вже скорочували виробництво в Росії. У 2009 році був зупинений калінінградський завод "Балтмікст", на якому вироблялися плазмові телевізори Sony і Panasonic.