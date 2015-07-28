СБУ розкрила масштабну схему розкрадання коштів чиновниками одного з залізничних підприємств

Згідно з повідомленням прес-центру СБУ, під час обшуків у Києві та Львові правоохоронці виявили докази, які підтверджують факти розкрадання державних коштів чиновниками підприємства при закупівлі шпал за завищеними цінами.

«Співробітники спецслужби вилучили документи та печатки фіктивних підприємств, які використовувались у протиправній схемі. Після отримання інформації від правоохоронців Держслужба фінансового моніторингу заблокувала понад 20 млн грн на рахунках фірм, через які виводилися гроші держпідприємства», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання посадовими особами одного зі структурних підрозділів Південної залізниці понад 500 тис. грн держкоштів при проведенні капітального ремонту спецкранів.

Читайте такожКабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" майже з рівними доходами і витратами У травні цього року екс-керівник "Укрзалізниці", що об'єднує шість залізниць країни, Максим Бланк заявив про технічний дефолт – «Укрзалізниця» не здатна обслуговувати свої зобов'язання. Зокрема, тільки у 2015 році держкомпанія має виплатити кредиторам 32 млрд грн, при цьому загальна сума боргу становить 37,5 млрд грн.

При цьому «Укрзалізниця» офіційно не пояснювала, на що були витрачені кредитні гроші. Правоохоронні органи неодноразово порушували кримінальні справи проти керівництва «Укрзалізниці» та її структурних підрозділів, але жоден чиновник так і не поніс реального покарання за розкрадання бюджетних коштів.

Водночас «Укрзалізниця» постійно заявляє про катастрофічну зношеність вагонного парку та отримання збитків від здійснення пасажирських перевезень.