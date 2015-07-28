Тарифи на фіксований телефонний зв'язок в Україні зростуть на 17,5%

Національнакомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні у вівторок, 28 липня, прийняла рішення підвищити граничні тарифи на фіксований місцевий зв'язок у середньому на 17,5%.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар НКРЗІ Тетяна Ліговська.

«Комісія своє рішення прийняла, документ буде направлено на узгодження», - зазначила Ліговська.

За її словами, раніше один з найбільших українських операторів «Укртелеком» звернувся до органу ліцензування з пропозицією підвищити тарифи на 25-26%, проте в результаті проведеного аналізу регулятор вирішив збільшити тарифи на 17,5%.

Читайте такожНацкомісія зі зв'язку підтримала реєстрацію SIM-карт: номер мусить бути прив'язаний до людини«Укртелеком» хотів 25-26%, а наші аналітики прорахували і знайшли обґрунтування для підвищення на 17,5%», - зазначила прес-секретар.

Довідка УНІАН. Найбільшим оператором фіксованого зв'язку в Україні є компанія «Укртелеком». Оператор надає послуги зв'язку понад 7 млн абонентів фіксованої телефонії.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).