Volkswagen випередив Toyota і виявився найбільшим світовим автовиробником

Volkswagen відібрав у Toyota звання найбільшого світового автовиробника

за підсумками першого півріччя, здійснивши свою давню мрію на три роки раніше плану, повідомляє Рейтер.

Найбільший японський автоконцерн повідомив у четвер, що продав 5,02 мільйона автомобілів у січні-червні. Це на 1,5 відсотка нижче торішнього рівня і менше 5,4 мільйона, поставлених за цей період VW.

Toyota повідомила, що на продажі за підсумками шести місяців вплинуло уповільнення на ринках і збільшення податків на мінікари в Японії.

Німецький концерн Volkswagen розширював масштаби діяльності за ті вісім років, що ним керує Мартін Вінтеркорн, за рахунок нових брендів і заводів та бурхливого зростання в Китаї.

Читайте такожВ Україні можуть скасувати спецмита на імпорт автомобілівПродажі автомобілів групи VW, включаючи преміальні марки Audi і Porsche, збільшилися більш ніж удвічі та перевищили 10 мільйонів штук минулого року, при цьому прибуток зріс майже утричі до 12,7 мільярда євро.

"VW перехопив корону за кількістю продажів у непростий час, коли основні авторинки переживають спад", - сказав Штефан Братцель, голова аналітичного центру Center of Automotive Management.

"Їм доведеться встояти в умовах спаду в Китаї, якщо вони хочуть зберегти верхню сходинку", - додав він.