Екс-заступник міністра: Укрзалізниця замовчує все частіші випадки загоряння локомотивів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») навмисне замовчує все частіші випадки загоряння локомотивів на залізницях країни.

Таку думку висловив експерт з питань транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, ситуація з технічним станом локомотивного парку «Укрзалізниці» досягла критичного рівня, оскільки щотижня на кожній із шести залізниць країни відбувається кілька загорянь тепловозів з причини їх незадовільного технічного стану, прострочених ремонтів і відсутності запчастин.

«Поспілкувавшись із залізничниками і свідками інцидентів, з'ясував дуже неприємний факт – на «Укрзалізниці» введено негласну заборону на публікацію та поширення інформації про загоряння і пожежі локомотивів. Якщо випадки загоряння локомотивів з пасажирськими складами приховати складно, то з вантажними – приховати інформацію виходить набагато простіше. Реальний стан справ, найімовірніше, навмисне замовчується, щоб не псувати картинку «загального позитиву», - написав Кава.

Експерт також наполягає на тому, щоб керівництво Міністерства інфраструктури та "Укрзалізниці" доклало всіх зусиль для об'єктивного та неупередженого висвітлення цієї теми у ЗМІ, а також розслідування причин виникнення таких інцидентів.

«Схоже, технічна база "Укрзалізниці" навмисне підводиться до того, щоб єдиною можливістю для забезпечення перевезень став допуск приватної тяги. Про це також свідчить прийняте раніше рішення про значне скорочення ремонтів локомотивів. Замовчуючи реальний стан справ зараз, через рік-два можна буде різко заявити про факт, що стався – альтернативи приватній тязі немає, оскільки державні локомотиви прийшли в повну непридатність», - підсумував Кава.

Водночас у коментарі УНІАН прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що інформація про те, що на залізницях країни позаштатна ситуація з тепловозами, не відповідає дійсності.

За інформацією «Укрзалізниці», на залізницях України в січні-червні 2015 року сталося загоряння шести локомотивів, із них – чотирьох тепловозів.

У прес-службі зазначили, що кожен випадок загоряння локомотивів ретельно аналізується фахівцями і проводиться ремонт.

За даними прес-служби, найбільша кількість випадків загоряння локомотивів було зафіксовано у 2003 році - 15 одиниць, у 2004 році - 14 одиниць, в 2005 році - 14 одиниць.

В «Укрзалізниці» зазначають, що в непростих фінансових умовах за вказаний період залізничники відремонтували понад 800 тепловозів, тоді як у планах відомства до кінця цього року відремонтувати приблизно таку ж кількість одиниць.

Крім того, "Укрзалізниця" вчергове поскаржилася на зношеність рухомого складу та необхідність залучення інвестицій у галузь.

Читайте такожСБУ розкрила масштабну схему розкрадання коштів чиновниками одного з залізничних підприємств Раніше в коментарі УНІАН експерт Ради з реформування при Міністерстві інфраструктури України Андрій Буковський сказав, що «Укрзалізниця» може зірвати сезон пасажирських перевезень у літній період через відсутність необхідної кількості запасних частин для залізничного транспорту.

У свою чергу, Міністерство інфраструктури України запевнило, що зможе задовольнити попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період і в разі необхідності додати додаткові поїзди в найпопулярніших напрямках.

Раніше екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава повідомив, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.