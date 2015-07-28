В Україні хочуть створити інтерактивну карту стану автомобільних доріг

Міністерство інфраструктури України має намір розробити і запустити інтерактивну карту автомобільних доріг, з допомогою якої можна буде перевірити стан дорожнього покриття в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході експертної зустрічі в міністерстві повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

«Окремо хотів би розповісти про ситуацію з «Укравтодором». Це те, з чим кожна людина стикається особисто, користуючись власним автомобільним транспортом або громадським. Ми намагаємося зробити його (сайт міністерства - УНІАН) інтерактивним, щоб не лише «Укравтодор» відзвітував, скільки грошей витрачено на ремонт або будівництво нових доріг, а й кожен громадянин міг перевірити чи побудовані ці дороги, чи відремонтовані вони, прив'язати їх до інтерактивної карти Міністерства», - заявив Омелян.

Як уточнив заступник міністра інфраструктури в коментарі УНІАН, цю інтерактивну карту стану дорожнього покриття буде розроблено до кінця 2015 року, проте точні терміни її запуску залежатимуть від фінансування даного проекту.

Читайте такожКапітальний ремонт кілометра дороги в Україні становить від 15 до 40 мільйонів гривеньЯк повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури закликало громадськість повідомляти про неякісне проведення ремонтних робіт з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах країни за межами населених пунктів, для чого було створено електронний ящик для прийому таких повідомлень.

У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решту суми буде направлено на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.

За словами керівництва «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.