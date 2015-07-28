В Україні хочуть створити інтерактивну карту стану автомобільних доріг
Інтерактивна карта стану дорожнього покриття буде розроблена до кінця 2015 року, проте точні терміни її запуску залежатимуть від фінансування проекту.
Міністерство інфраструктури України має намір розробити і запустити інтерактивну карту автомобільних доріг, з допомогою якої можна буде перевірити стан дорожнього покриття в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході експертної зустрічі в міністерстві повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.
«Окремо хотів би розповісти про ситуацію з «Укравтодором». Це те, з чим кожна людина стикається особисто, користуючись власним автомобільним транспортом або громадським. Ми намагаємося зробити його (сайт міністерства - УНІАН) інтерактивним, щоб не лише «Укравтодор» відзвітував, скільки грошей витрачено на ремонт або будівництво нових доріг, а й кожен громадянин міг перевірити чи побудовані ці дороги, чи відремонтовані вони, прив'язати їх до інтерактивної карти Міністерства», - заявив Омелян.
Як уточнив заступник міністра інфраструктури в коментарі УНІАН, цю інтерактивну карту стану дорожнього покриття буде розроблено до кінця 2015 року, проте точні терміни її запуску залежатимуть від фінансування даного проекту.
Читайте такожКапітальний ремонт кілометра дороги в Україні становить від 15 до 40 мільйонів гривеньЯк повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури закликало громадськість повідомляти про неякісне проведення ремонтних робіт з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах країни за межами населених пунктів, для чого було створено електронний ящик для прийому таких повідомлень.
У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решту суми буде направлено на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.
За словами керівництва «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.