Мінінфраструктури має намір знизити автостанційний збір до 1 гривні

Про це повідомляється у прес-релізі міністерства.

В Мінінфраструктури зазначають, що зараз автостанційний збір включається в ціну квитка і складає 12-15% від його вартості. Однак у цю суму включені послуги автостанцій (користування касами, залами очікування, туалетами тощо), які не є обов'язковими для пасажирів.

«Таким чином, споживачі змушені платити за послуги, якими не обов'язково будуть користуватися. Більше того, пасажири не завжди навіть потрапляють на автостанцію, адже з розвитком технологій купують квитки онлайн», - наголошується у прес-релізі.

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Згідно з повідомленням, введення єдиного фіксованого автостанційного збору знизить вартість проїзду для пасажирів і суттєво підвищить рентабельність перевезень.

«Також це буде сприяти розвитку сервісу на автостанціях, оскільки вони будуть змушені пропонувати найкращі послуги та боротися за споживача, замість того, щоб збирати обов'язкову плату з кожного пасажира для наповнення свого бюджету», - йдеться у повідомленні.

Крім того, фіксований збір у розмірі 1 грн дасть можливість покривати витрати автостанції на надання послуг з друкування квитків там, де пасажир не має можливості скористатися послугами інтернету, наприклад, у сільській місцевості.

«Зі скасуванням автостанційного збору (планований у 4 кварталі – УНІАН) в українця або гостя країни завжди буде вибір - користуватися послугами автостанції чи ні, платити за додаткові блага чи ні. Це європейський підхід, який повинен і буде працювати в Україні», - цитує прес-служба першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера.

Проект наказу про запровадження фіксованого автостанційного збору протягом 30 днів буде перебувати на громадському обговоренні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури заявляло, що в четвертому кварталі 2015 року буде повністю скасований автостанційний збір, який сплачують пасажири за користування інфраструктурою автовокзалів. До повного скасування автостанційний збір протягом другого кварталу 2015 року буде переведено у формат фіксованого збору.