Україна має намір спростити переміщення товарів у зоні АТО

Про це заявила заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка на брифінгу в Києві.

«Існує все одно необхідність у підприємців переміщати вантажі з різних причин. Це може бути евакуація вантажів, це може бути необхідність підприємства, яке все ще працює, українського підприємства, яке сплачує податки. Все одно питання існує», - сказала вона.

За словами Короткої, офіс бізнес-омбудсмена вивчив проблему переміщення вантажу та запропонував встановити чіткі параметри включення підприємства до списку таких, що мають право на перевезення, визначити термін і порядок видачі довідок про непричетність підприємства до терористичної діяльності і створити «єдине вікно» для оформлення всіх необхідних документів.

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Крім того, офіс планує сприяти поверненню залізничних складів, які після анексії Криму і припинення залізничного сполучення залишилися на території півострова.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України створила при Штабі сил Антитерористичної операції спеціальний підрозділ для оформлення вантажів, що йдуть по території проведення АТО. З метою забезпечення дієвого контролю за переміщенням вантажів через лінію розмежування було створено підрозділ податкової міліції ГФС України "Фантом".

Основними завданнями цього підрозділу є перевірка звернень суб'єктів господарювання та надання дозволів на переміщення товарів у/з району проведення АТО, запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах.