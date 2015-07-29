Вищий адмінсуд скасував штраф "Аерофлоту" за проліт до анексованого Криму

Про це повідомляє Громадське ТБ, посилаючись на рішення суду від 21 липня 2015 року.

Зокрема, скасовано постанови Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адміністративного суду про стягнення штрафів.

Вищий адміністративний суд дійшов висновку, що «судами першої та апеляційної інстанції не з'ясовані обставини справи, що мають значення для правильного її вирішення».

Читайте такожПольоти над Чорним морем в Україні можуть відновити на чотирьох маршрутах

У зв'язку з цими обставинами Вищий адмінcуд скасував їх рішення і відправив справу на повторний розгляд.

Раніше Державіаслужба оштрафувала «Аерофлот» майже на 200 млн грн. Таким чином Вищий адміністративний суд скасував один із штрафів на 136 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, за порушення російськими авіакомпаніями повітряного простору України над територією АР Крим Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) винесла 3,493 тис. постанов на загальну суму 475,048 млн грн, йдеться у звіті Міністерства інфраструктури України.