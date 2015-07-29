Мінінфраструктури хоче пошвидше "відкрити небо" між Україною та іншими державами

Про це написав міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Сьогодні поставив Державіаслужбі завдання відкрити небо між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх угод. Робимо все можливе, щоб угода про спільний авіаційний простір з ЄС була підписана якомога швидше. Проте, незважаючи на тиск, який ми створюємо, я розумію, що суперечка навколо Гібралтару - це проблема, вирішення якої від нас не залежить», - написав Пивоварський.

За його словами, в даний час діють близько 70 двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та іншими країнами, з них 11 угод не містять жодних обмежень щодо кількості перевізників, рейсів або пунктів призначення, тоді як інші такі обмеження мають.

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«Державіаслужба пропонуватиме країнам зняти обмеження в двосторонньому порядку. Я прошу Міністерство закордонних справ України Павла Клімкіна (міністра закордонних справ – УНІАН) долучитися до цього процесу, нам знадобиться підтримка послів України за кордоном. Завдання - розвиток конкуренції. І це відбудеться разом з максимальною лібералізацією ринку», - підкреслив міністр.

Сьогодні поставивши Державіаслужбі завдання відкрити небо між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх урік. Робим... Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on 29 липня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня поточного року Україна підписала договір про спільний авіаційний простір з США.

2 квітня поточного року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів", що дозволяє будь-якому авіаперевізнику, при наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт "Львів". Також такий принцип був введений з 30 червня в аеропорту «Одеса».

18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великобританією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант, питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.

При цьому угоду про «відкрите небо» було парафовано ще в 2013 році.

У травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір ("відкрите небо").

Підписання договору про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.