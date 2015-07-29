Мінінфраструктури хоче пошвидше "відкрити небо" між Україною та іншими державами
Міністерство інфраструктури поставило завдання Державній авіаційній службі відкрити авіаційний простір між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх угод.
Про це написав міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Сьогодні поставив Державіаслужбі завдання відкрити небо між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх угод. Робимо все можливе, щоб угода про спільний авіаційний простір з ЄС була підписана якомога швидше. Проте, незважаючи на тиск, який ми створюємо, я розумію, що суперечка навколо Гібралтару - це проблема, вирішення якої від нас не залежить», - написав Пивоварський.
За його словами, в даний час діють близько 70 двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та іншими країнами, з них 11 угод не містять жодних обмежень щодо кількості перевізників, рейсів або пунктів призначення, тоді як інші такі обмеження мають.
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«Державіаслужба пропонуватиме країнам зняти обмеження в двосторонньому порядку. Я прошу Міністерство закордонних справ України Павла Клімкіна (міністра закордонних справ – УНІАН) долучитися до цього процесу, нам знадобиться підтримка послів України за кордоном. Завдання - розвиток конкуренції. І це відбудеться разом з максимальною лібералізацією ринку», - підкреслив міністр.
Сьогодні поставивши Державіаслужбі завдання відкрити небо між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх урік. Робим...Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on 29 липня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня поточного року Україна підписала договір про спільний авіаційний простір з США.
2 квітня поточного року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів", що дозволяє будь-якому авіаперевізнику, при наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт "Львів". Також такий принцип був введений з 30 червня в аеропорту «Одеса».
18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великобританією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант, питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.
При цьому угоду про «відкрите небо» було парафовано ще в 2013 році.
У травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір ("відкрите небо").
Підписання договору про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.