На "Укрзалізниці" потрібно провести масштабне розслідування - політолог

В.о. керівника «Укрзалізниці» Олександр Завгородній повинен бути відсторонений від посади на час перевірки корупційних фактів, які викладені в публікації інтернет-видання «Українська правда». Таку думку висловив політолог Тарас Березовець.

За словами політолога, «необхідно провести повномасштабне розслідування і визначити, чи були нанесені збитки державі. Якщо так, то які».

За словами Березовця, він не здивований тим фактом, що ім’я нового керівника «Укрзалізниці» опинилося в епіцентрі корупційного скандалу практично одразу після його призначення. «Є такі державні монополії, яким пороблено. На «Укрзалізниці» надто багато можливостей, щоб красти державні гроші», - каже політолог.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ було опубліковано розслідування. У ньому йшлося про те, що брат і син теперішнього в.о. керівника «Укрзалізниці»Олександра Завгороднього є власниками компанії «А.С. Інжинірінг Груп», яка користувалася послугами держпідприємства, але не сплачувала за них. В статті стверджується, що «А.С. Інжинірінг Груп» заборгувала державі близько 200 тисяч гривень. Інша компанія родини Завгородніх, завищувала розцінки на будівельні роботи, які вона проводила на замовлення Придніпровської залізниці, що підтверджується результатами перевірки КРУ.

Раніше в.о. керівника «Укрзалізниці» заявляв, що ані він, ані члени його родини не володіють компаніями,що якимось чином співробітничають із залізницею.

Олександр Завгородній був призначений в.о голови«Укрзалізниці» 7 липня. Останні 2,5 роки він працював начальником управління Укртрансінспекції в Запорізькій області.