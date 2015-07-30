Кабмін затвердив фінплани "Борисполя" і "Украероруху" з певними вимогами

Кабінет міністрів України затвердив фінансові плани міжнародного аеропорту "Бориспіль" та державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

Згідно з повідомленням прес-служби віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського, опублікованому на сайті уряду, за результатами розгляду фінплану "Украероруху", уряд зажадав від держпідприємства не здійснювати в поточному році витрати на ремонт будівель та закупівлю меблів, а капітальні витрати направити виключно на інженерію і програмне забезпечення для посилення безпеки польотів через територію України.

Як повідомили УНІАН в «Украерорусі», затверджений фінплан держпідприємства передбачає отримання чистого прибутку на рівні 43 млн грн за загального доходу підприємства 2,63 млрд грн і витрати в 2,58 млрд грн. «До державного бюджету та цільових фондів «Украерорух» за підсумками року повинен перерахувати 585 млн грн», - наголосили в прес-службі підприємства.

Також у прес-службі уточнили, що у відання Міністерства оборони буде передано Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації, який зараз передається від Міністерства інфраструктури «Украероруху».

У повідомленні наголошується, що в 2014 році доходи «Украероруху» знизилися порівняно з 2013 роком на 75% внаслідок незаконного захоплення Російською Федерацією АР Крим і трагедії, що сталася з пасажирським літаком Боїнг 777 Малайзійських авіаліній, який був збитий в липні 2014 року російськими бойовиками на території України.

У той же час, фінплан аеропорту "Бориспіль" передбачає відкриття нових напрямків польотів, розвиток інфраструктури для обслуговування трансферних пасажирів, що вкрай необхідно для підтримки життєдіяльності аеропорту.

Разом з тим на сторінці аеропорту в мережі Facebook з посиланням на виконуючого обов'язки аеропорту Євгена Дихне сказано, що Кабмін затвердив фінплан аеропорту з прогнозованим чистим прибутком у розмірі 167 млн грн.

Крім того, за його словами, у фінансовому плані "Борисполя" на цей рік закладено збільшення фонду заробітної плати на 15%.

"Найважливіше на сьогодні для пасажирів - це вартість квитка. Велика частина витрат авіакомпаній (що, відповідно, впливає на вартість квитка) - витрати на авіапаливо. Згідно з підписаним фінпланом "Бориспіль" планує реконструкцію системи подачі авіапалива на перон, що зніме питання залежності авіакомпаній від монополії одного постачальника, в результаті чого ринок повинен відрегулювати вартість палива в бік зменшення. Сподіваємося, що це вплине на зниження вартості квитків", - підкреслив Дихне.