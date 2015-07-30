ЗМІ: на "Укрзалізниці" реанімують корупційні схеми

Кадрові зміни в «Укрзалізниці» пов'язані з бажанням «кураторів» транспортної галузі з вулиці Банкової повернути на підприємства колишні корупційні схеми.

Про це у статті «Сім'я Завгородніх облаштовується на Укрзалізниці» пише РБК-Україна.

«Фінансові потоки, що циркулюють через найбільше державне підприємство «Укрзалізницю», взяті під контроль Банкової. Судячи з наявної інформації, так звані «куратори галузі», яких при Вікторі Януковичі називали «смотрящими», натиснули на профільного міністра Андрія Пивоварського – і завели в керівництво УЗ своїх людей. Після чого домовилися про дружбу зі структурами Ріната Ахметова, чиї корпорації є великими клієнтами держпідприємства», - пише видання.

Новий голова підприємства реалізує на «Укрзалізниці» ті ж схеми зі своїми «сімейними» підприємствами, які працювали на Придніпровській залізниці.

«У якості плати за вірну службу Олександру Завгородньому дали право освоювати бюджети держпідприємства через сімейні комерційні структури. ЗМІ вже писали, що схеми Завгородніх були обкатані на Придніпровській залізниці й під час реконструкції залізничного вокзалу в Дніпропетровську», - наголошується в матеріалі.

Читайте такожЧиновники Януковича не повинні керувати "Укрзалізницею" - активістиУ статті зазначено, що вже зараз на підприємстві включено режим максимального сприяння інтересам Ріната Ахметова, а пасажирські перевезення приносять у жертву.

«УЗ уже працює в інтересах бізнесу Ріната Ахметова. Зокрема, ставши в.о. гендиректора, Олександр Завгородній збільшив кількість локомотивів на станції Комиш-Зоря – ключовому вузлі, через який йдуть транспортні потоки в Маріуполь. Де, як відомо, розташовані два ключових металургійних активу СКМ – ММК ім. Ілліча і «Азовсталь». Співробітники УЗ кажуть, що для здійснення цього заходу новий в.о. голови держпідприємства навіть забрав локомотиви з пасажирських перевезень», - пише журналіст.

Головною метою, на думку видання, є розвал тягових можливостей підприємства з метою приходу приватних компаній зі своїми локомотивами.

«Локомотиви вже свідомо доводять до стану брухту. І Олександр Завгородній у якийсь момент зможе цілком обгрунтовано заявити, що у держави не залишилося тягових потужностей, тому залізниці не вижити без приватних локомотивів. Ну а замість пасажирських поїздів ходитимуть автобуси, про що Завгородній теж заявляв. Екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає, що керівництво навмисне замовчує все частіші випадки загоряння локомотивів на залізницях країни», - йдеться у статті.

Нагадаємо, 8 липня Олександр Завгородній був призначений виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці». Це призначення викликало негативну реакцію в ЗМІ й у експертному середовищі, тому що керівник найбільшого українського державного підприємства був призначений без конкурсу. "Призначення без відкритого та прозорого конкурсу однозначно можна вважати негативним. Пояснення міністра Пивоварського, що йому сподобалися коментарі майбутнього директора у Фейсбуці - це смішно. Єдина причина, якою можна пояснити таке призначення без конкурсу - зробити процес непублічним. І зробити нового керівника залежним від міністра", - заявив тоді голова Центру протидії корупції Шабунін.