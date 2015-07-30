У Кабміні обіцяють сприяти розслідування стосовно керівництва "Укрзалізниці"

Про це сьогодні після круглого столу «Модернізація транспортної інфраструктури: новий діалог між бізнесом і «Укрзалізницею», організованого парламентським Комітетом з питань промислової політики і підприємництва, заявив перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

«Я особисто (ці факти) не перевіряв. Правоохоронні органи є для цього. Ми, звичайно, будемо сприяти, а як інакше?» - зазначив чиновник.

Між тим, сам Олександр Завгородній відмовився відповідати на запитання журналістів щодо того, чи буде «Укрзалізниця» і далі в судовому порядку вимагати від компаній його сім'ї, погашення заборгованості перед Придніпровською залізницею за надані транспортні послуги. В. о. голови Адміністрації залізничного транспорту також не пояснив, чому в його декларації про доходи витрати перевищують доходи.

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Нагадаємо, журналісти з'ясували, що сімейні компанії Олександра Завгороднього завищували вартість робіт для Придніпровської залізниці, де він обіймав посаду першого заступника начальника-головного інженера.