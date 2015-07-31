В Україні послугу перенесення номера мобільного телефону можуть ввести в наступному році

Про це повідомляє прес-служба УДЦР з посиланням на директора з інформаційно-телекомунікаційному напрямку Вікторію Трощенко.

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"Тема надання даної послуги, яка дає можливість змінювати мобільного оператора, не змінюючи при цьому номер телефону, вже давно обговорюється в суспільстві. Але найбільшу актуальності вона набула після підписання асоціації з ЄС. Це і дало поштовх до того, що наш український регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), визначила термін впровадження послуги - у 2016 році", - цитує прес-служба Вікторію Трощенко.

За її словами, потреба у цій послузі існує вже сьогодні, а ще більш популярною вона ставатиме у міру розгортання мережі 3G в Україні.

Трощенко також нагадала, що відповідний порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів було затверджено на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 31 липня 2015 року.

Як повідомлялося, наприкінці 2014 року НКРЗІ визначила державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) організацією, яка здійснюватиме централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (послуги з перенесення персональних номерів абонентів).

Довідка УНІАН. Український державний центр радіочастот належить до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування: УДЦР виконує роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіоперешкод.