"Укрзалізниця" запустила нові потяги з Харкова та Запоріжжя

Як повідомили УНІАН в прес-службі Укрзалізниці, з огляду на побажання пасажирів та підвищений попит на перевезення до міст відпочинку залізничники продовжують роботу з призначення додаткових поїздів.

Зокрема, з понеділка призначено поїзд № 609/610 Харків – Лисичанськ. Із Харкова він вирушатиме о 13:00 і прибуватиме до Лисичанська о 20:25. Зворотно із Лисичанська поїзд відправлятиметься о 21:05 і прибуватиме до Харкова о 04:22.

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Окрім того, розпочне курсувати нічний швидкий поїзд № 52/51 Запоріжжя – Київ. «Починаючи з 6 серпня, поїзд відправлятиметься із Запоріжжя по других, четвертих та сьомих днях тижня о 21:45 та прибуватиме до Києва о 07:14. Зворотно з Києва поїзд розпочне курсувати 7 серпня і відправлятиметься по перших, третіх, п’ятих днях тижня о 22:58 та прибуватиме до Запоріжжя о 10:25», - йдеться у повідомленні.