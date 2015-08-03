В українських портах спрощено оформлення суден і вантажів

Як повідомили виданню Новое Время у міністерстві інфраструктури України, постановою № 491 скасовується, зокрема, комісійний контроль на борту суден, запроваджується автоматизований радіологічний контроль вантажів та електронний документообіг в портах, спрощуються процедури оформлення яхт.

За словами голови відомства Андрія Пивоварського, на впровадження цих нововведень відводиться 45 днів з дати їх публікації.

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Крім того, урядовою постановою № 483 забезпечується рівний доступ до портової інфраструктури всіх портових операторів шляхом введення уніфікованого тарифу.

Згідно з повідомленням міністерства, постанова № 492 відтепер регулює скасування процедури обов'язкового контролю ізольованого баласту, яка раніше створювала широке поле для маніпуляцій.

Чиновники запевняють, що це нововведення отримало особливе схвалення з боку Європейської Бізнес Асоціації.

"Зміни, які спростять ведення бізнесу в портах, здійснені спільними з урядом зусиллями неймовірно швидко, незважаючи на великий опір. Для бізнесу економічний ефект від дерегуляції складе мільярди гривень. Компанії зекономлять ці кошти, адже більше не потрібно буде оплачувати простій суден і платити хабарі у портах", - зазначив Пивоварський.

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Він також розповів, що з боку його відомства вже вжиті всі необхідні заходи для дерегуляції в портах. Чиновник упевнений, що наступними мають стати кроки з боку Державної фіскальної служби щодо реалізації концепції електронної митниці, вироблення єдиного підходу до визначення митної вартості, створення єдиного казначейського рахунку тощо.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України схвалив проект створення Інформаційної системи портового співтовариства, яка мінімізує паперовий документообіг при оформленні суден і вантажів в українських портах.