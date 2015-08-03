Росія вилетіла з десятки лідерів за продажами нових автомобілів

Росія у списку світових лідерів за продажами нових автомобілів за підсумками першого півріччя 2015 року опустилася на 12-е місце з 8-го у першому півріччі 2014 року.

Про це пише Автостат.

За підсумками I півріччя 2015 року Китай продовжує зберігати лідерство за продажами нових легкових автомобілів – 10 млн. 95 тис. автомобілів, що на 4,8% більше за перше півріччя 2014 року. За ним слідує ринок США з показником 8 млн. 495 тис. автомобілів (+4%).

На третьому місці – Японія (2,62 млн. шт.; -11%). Четверте місце у світі посіла Німеччина (1,62 млн. шт.; +5%).

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П'ятірку лідерів замикає Велика Британія (1,38 млн. шт.; +7%). До ТОП-10 увійшли Індія (1,36 млн. шт.; +6%), Бразилія (1,27 млн. шт.; -20%), Франція (1,02 млн. шт.; +6%), Канада (933 тис. шт.% ; +3%), Італія (873 тис. шт.; +15%).

Росія (735 тис. шт.; -37%), що займала 8 позицію за підсумками 2014 року, не потрапила в ТОП-10, пропустивши вперед ще й Південну Корею (841 тис. шт.; +6%).