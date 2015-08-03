Продаж нових автомобілів в Україні скоротився майже на 10% - експерти

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в липні поточного року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9,8% - до 5210 одиниць, повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

При цьому в порівнянні з червнем поточного року продажі нових легкових авто зросли на 54,3%.

«У липні порівняно з червнем зафіксовано стрімке зростання числа продажів нових автомобілів... Більш того, оптимізм присутній і в порівнянні з торішніми показниками. Так, скорочення операцій вперше в цьому році склало 9,8%. На тлі спадів на 70-80% на початку року це фактично нічого", - констатують експерти групи.

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Згідно з повідомленням, у трійку лідерів українського ринку мас-сегмента за обсягами продажів у липні увійшли автомобілі Toyota, Renault, ZAZ, тоді як у преміальної групі брендів за вказаний період лідерами стали BMW, Mercedes-Benz і Audi.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації автовиробників України «Укравтопром», продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизилися на 70% - до 17203 одиниць. При цьому в червні продажі нових легкових автомобілів скоротилися в 1,8 рази порівняно з червнем минулого року - до 3372 одиниць.

За підсумками 2014 року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком в 2,2 рази – до 97,02 тис. штук.