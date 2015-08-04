Українські літаки будуватимуть за допомогою 3D-технологій

Інновація дозволить знизити витрати, скоротити терміни і підвищити якість, повідомляє прес-служба концерну.

"На зміну кресленням на пульманах прийшли сучасні технології. Використання цифрових систем "без креслення" в процесі створення і супроводу складних технічних об'єктів - вимога часу, обов'язкова умова успішної інтеграції підприємства у світову літакобудівну індустрію. Нашими фахівцями вже розроблена відповідна нормативна та методична база електронних проектів. В цьому напрямку "Антонов" успішно працює з "Siemens" вже три роки і ми готові продовжувати співпрацю", - сказав виконуючий обов'язки президента компанії Михайло Гвоздьов.

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3D-технології вже були застосовані при створенні дослідного екземпляра Ан-178. Зараз вони впроваджуються в програмах нових транспортних літаків Ан-178, Ан-132, Ан-188, а також безпілотних літальних апаратів.