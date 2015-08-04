Київський метрополітен за півріччя більш як удвічі скоротив збитковість

«Першу половину 2015 року КП «Київський метрополітен» закінчив зі збитком 153,8 млн грн, порівняно з 330,4 млн грн за І півріччя минулого року. Чистий дохід столичної підземки за 6 місяців 2015 року становить 609,9 млн грн – на 267,1 млн грн більше відповідного показника 2014 року», - йдеться в повідомленні.

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«Ми провели оптимізацію витрат, впровадили систему електронних закупівель, був збільшений відсоток відрахувань за розміщення реклами. Крім того, відбулася зміна тарифу», – повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Як зазначав раніше Київський міський голова Віталій Кличко, за досить короткий час київському метрополітену вдалося сплатити 116 млн грн кредитних зобов’язань і 14 млн грн перед міським бюджетом. Подальша робота підприємства в цьому напрямку дасть змогу значно зменшити його залежність від міського бюджету, а відтак вивільнені кошти Київ зможе спрямувати на інші соціально важливі проекти для міста і киян.

КП «Київський метрополітен» відновило 22 і модернізувало 95 вагонів, капітально відремонтувало 14 ескалаторів. У разі збільшення доходів підприємство зможе покращити обсяги цієї роботи та в перспективі придбати нову техніку.