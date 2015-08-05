ЗМІ: чиновники "Укрзалізниці" зароблять на дефіциті палива

Керівництво «Укрзалізниці» вчасно не помітило проблему дефіциту дизельного палива на залізниці, щоб поставки знову опинилися в руках підприємств бізнесмена Ігоря Єремеєва, недавнього роботодавця міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Про це повідомляє «Цензор.немає».

На думку видання, подібні ситуації з паливом уже траплялися в минулому, тому блокування поставок було цілком прогнозованим. У цьому контексті виправдання глави «Укрзалізниці» Олександра Завгороднього не витримують критики.

«З урахуванням того, що на держпідприємстві працює власний потужний юридичний департамент, який начебто мав, якщо не попереджати подібні загрози, то оперативно їх вирішувати, у виправдання керівництва залізниці повірити важко», - йдеться у публікації.

«Цензор» не виключає, що в "Укрзалізниці" могли бути зацікавлені у зриві тендеру.

«Ніхто не заперечує, що Олександр Завгородній - пряма креатура міністра Андрія Пивоварського, який до призначення працював групі "Континіум" Ігоря Єремеєва. Так що, не варто дивуватися, що завдяки підозрілій безтурботності нового керівника "Вог" у результаті поверне собі статус монопольного постачальника палива на залізницю».

На думку видання, підвішена ситуація із закупівлями відкриває й широкі можливості для збагачення самих чиновників «Укрзалізниці". Адже в подібних ситуаціях залізниця, як правило, рятується товарними позиками.

«Із постачальниками заключається прямий контракт, який не передбачає грошового розрахунку. Сторони просто домовляються про повернення аналогічної кількості палива через певний час. Такі позики не передбачають проведення тендерів! За відсутності належного контролю за кількістю і якістю палива на такого роду "бартері" можна запросто заробити мільйони», - стверджують автори розслідування.

Нагадаємо, прес-служба «Укрзалізниці» 29 липня повідомила про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 липня, яке забороняє держпідприємству купувати дизпаливо у «ОККО-Бізнес Контракт». В УЗ зазначили, що мають намір оскаржити це рішення.