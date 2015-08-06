Змова перекупників з касирами може призвести до підвищення штрафів за невикористаний залізничний квиток

Міністерство інфраструктури України, в рамках боротьби з корупційними схемами при бронюванні і продажу квитків на поїзди, має намір провести кадрову чистку в "Укрзалізниці" через виявлення випадку змови працівників відомства при продажу проїзних документів.

Як повідомив журналістам міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, проблема перекупників квитків на сьогодні залишається однією з актуальних на залізничному транспорті.

"Ми знайшли одну проблему, якою займаємося: по південно-західному напрямку поїзд прийшов порожній на третину і почали перевіряти, як може бути в сезон порожній поїзд. Виявилося, що квитки були зарезервовані, потім до відправлення за короткий час зняли бронь, люди, які хотіли через Інтернет замовити - реально не могли. Я поставив завдання, всі винні, хто призвів до конкретної ситуації, будуть звільнені. Неважливо хто - від касира до самого верху", - сказав Пивоварський.

Він також повідомив про намір багаторазово збільшити розмір штрафу за повернення невикористаного залізничного квитка з метою боротьби з такими явищами.

За словами міністра, у цій ситуації вбачається змова групи людей, що мають ручний доступ до бронювання квитків, і такі ж проблеми вже зафіксовано й на інших маршрутах.

Читайте такожЗ 1 серпня "Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд із Одеси до Львова"Бронюють квитки касири, вручну, у них більше можливостей, це змова групи людей, до менеджерів середньої ланки це доходить, але основна проблема – знизу... Тут треба переходити на Інтернет, а також суттєво збільшувати штраф за повернення невикористаного квитка, оскільки на сьогодні такий штраф мізерно малий порівняно з тією потенційною вигодою, яку мають ці люди, плюс-мінус 30% ціни квитка. На жаль, через це можуть постраждати сумлінні покупці квитків, але нам доведеться вдаватися до цього і систему бронювання та резервування змінювати", - зазначив Пивоварський.

При цьому міністр наголосив, що відповідальність за вирішення цього питання несе особисто керівник «Укрзалізниці» Олександр Завгородній.

Як повідомляв УНІАН, в Україні упродовж багатьох років існує гостра проблема з перекупниками залізничних квитків. "Укрзалізниця" неодноразово звільняла касирів за зв'язок з квитковими перекупниками, а також запровадила заборону на користування мобільними телефонами під час роботи, щоб уникнути контакту зі спекулянтами, однак донині квиткова мафія існує.