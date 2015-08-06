В Україні назвали ТОП-10 найгірших автодоріг

Журналісти ЛІГАБізнесІнформ склали топ-10 найгірших автодоріг України, які, за даними Укравтодору, потребують ремонту в першу чергу.

1. Р-75. Контрольно-пропускний пункт "Тимкове" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка. Миколаївська область

Довжина дороги 184 км. Фактична довжина маршруту - 202 км, з яких 64 км пошкоджено ямами (5 620 кв. м). У населених пунктах дороги ще більш розбиті. Трафік середній, в період збору врожаю на полях - щільний. З початку року Укравтодор "залатав" 16% від загальної кількості ям на дорозі.

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2. М-15. Одеса - Рені (на Бухарест). Одеська область

Одна найгірших українських автомагістралей. Дорога побудована в 1940-1950-ті роки і давно вичерпала свій ресурс. Має ширину 8-9 метрів і дуже сильно завантажена транспортом, особливо влітку. При протяжності 295 км пошкоджено 228 км дороги (потребують поточного середнього ремонту). Ще 61 кілометр потребує капітального ремонту. Також потрібно побудувати майже шість кілометрів об'їзної дороги навколо Рені. Зараз відремонтовано 18% від необхідного обсягу.

За оцінками першого заступника голови Укравтодору Євгена Бараха, щоб провести всі ремонтні роботи, необхідно 2,1 млрд грн. А це понад 61% від суми витрат держбюджету на всі дороги України у 2015 році. На початку липня президент України Петро Порошенко заявив, що кошти, які перевищують планові показники надходжень від Одеської митниці, планується направити на будівництво дороги Одеса - Рені. Також президент пообіцяв, що проект реконструкції буде підтриманий урядом Болгарії, а Євросоюз профінансує роботи.

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3. Н-17. Львів - Радехів - Луцьк. Львівська - Волинська області

Одна з найгірших доріг в Західній Україні. У січні на одній з ділянок дороги місцеві жителі перекрили рух транспорту, щоб привернути увагу влади до проблеми. За їх словами, капітальний ремонт тут не проводили більше двадцяти років.

За даними Укравтодору, зі 130 км шляху ямами уражено більше 60 км (23 812 кв м). Особливо небезпечна дорога на ділянці у Львівській області (Радехів і Кам'янка-Бузька). Друга частина Н-17, по Волинській області, трохи кращої якості. За словами губернатора Львівської області Олега Синютки, йдуть переговори з Європейським інвестиційним банком про виділення коштів на ремонт дороги.

Зараз дорогу Н-17 можна об'їхати по дорозі М-06 Київ - Чоп та М-19 Доманове - Тереблече, але для цього потрібно зробити гак в 70 кілометрів по М-06 і 50 км по М-19.

4. Р-07. Чугуїв - Мілове (через Старобільськ). Харківська, Луганська області

Починається в Чугуєві, проходить через Шевченкове, Куп'янськ, Сватове, Старобільськ, Біловодськ, закінчується у селищі Мілове Луганської області і далі продовжується на території Росії. Загальна протяжність 289,7 км, з яких 264,4 км вкрита ямами (19 909 кв м).

Р-07 капітально не ремонтувалася з 1954 року. Після початку АТО, коли у напрямку Луганська стала активно курсувати військова техніка і вантажівки, дорога виявилася майже повністю зруйнованою. Зараз вона визнана Укравтодором аварійною. За словами заступника голови Харківської ОДА Євгена Шахненко, вартість необхідного ремонту - 614 млн грн. В уряді кажуть, що ця стратегічно важлива дорога стане одним з перших проектів, який буде включено в програму відновлення східної частини України. На відновлення дороги направлять частину нецільового фінансового кредиту в €500 млн, який планує виділити Німеччина.

5. М-13. Кіровоград - Платоново (на Кишинів). Кіровоградська, Миколаївська і Одеська області

Цю міжнародну трасу в народі називають "Полтавка". Вона була побудована в 1960-ті роки як частина коридору Полтава - Бухарест загальною протяжністю 1047 км. Починається в Кіровограді, проходить через Помічну, Первомайськ, Врадіївку, Агафіївку, Ананьїв, Красні Окни і закінчується на пропускному пункті Платоново на кордоні з Молдовою - від цього пропускного пункту є пряма дорога на столицю Молдови Кишинів. Покриття на більшій частині протяжності автодороги - бетонні плити. Загальна протяжність автодороги М-13 - 254,4 км. 159 км цієї автомагістралі вкрита ямами.

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6. Н-09. Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів. Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області

Починається в Мукачеві, проходить по звивистій місцевості через Іршаву, Хуст, Тячів, Рахів, Ясиню, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин, Бібрку і закінчується у Львові.

Протяжність 435 км, з яких 255 км потребують капітального ремонту. Траса знаходиться в незадовільному стані, її ширина 7-9 метрів, є безліч крутих поворотів, підйомів.

На початку липня почався ремонт однієї з ділянок дороги Н-09 довжиною 41 км (на межі Львівської та Івано-Франківської областей). Уряд виділив на ремонт 200 млн грн (за програмою ремонту доріг Карпатського єврорегіону).

7. Р-55. Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Одеська і Миколаївська області

Проходить по території Комінтернівського, Березовського, Веселинівського, Вознесенського, Єланецького та Новобузького районів. Протяжність - 209 км. За даними Укравтодору, на 119 км дороги зустрічаються ями 42 859 кв м. Дорога в незадовільному стані та потребує капітального ремонту.

8. Н-11. Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг)

Автодорога національного значення. Починається в Дніпропетровську, проходить через Софіївку, Кривий Ріг, Казанку, Новий Буг, Баштанку і закінчується в місті Миколаїв.

Загальна протяжність - 239,6 км. За даними начальника Служби автодоріг у Миколаївській області Валерія Блошенко, вартість капітального ремонту дороги в квітні оцінювалася в 1,7 млрд грн. При цьому в поточному році на утримання доріг в області виділено 70 млн грн, яких не вистачить навіть для того, щоб зробити ямковий ремонт проїжджих частин. Незадовго до цієї заяви перший віце-губернатор Миколаївщини Микола Романчук запропонував бізнесменам "скинутися" на ремонт доріг. А губернатор Миколаївської області Вадим Меріков заявляв, що на ремонт доріг в регіоні необхідно понад мільярд гривень, але грошей в бюджеті нуль.

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9. Н-13. Львів - Самбір - Ужгород. Львівська і Закарпатська області

Автодорога національного значення розпочинається у Львові, проходить уздовж річок Дністер і Уж через Рудки, Самбір, Жорнаву, Турку, Великий Березний, Перечин і закінчується в Ужгороді.

Загальна протяжність - 227,5 км, з яких на ями і вибоїни припадає близько 100 км. Для автомобілістів є альтернативна дорога, яка знаходиться в кращому стані: по трасі Київ - Чоп (але вона довша на 20 км).

10. Н-14. Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв

Траса починається в Олександрівці, проходить через Кіровоград, Бобринець і закінчується в Миколаєві.

Загальна протяжність - 239,3 км, з під'їздами - 264,9 км. 105 км дороги потребує капітального ремонту. Саме на трасі М-14 планується побудувати першу в Україні нову бетонну дорогу. За словами начальника служби автодоріг Миколаївської області Валерія Блошенко, це дозволить вирішити логістичну проблему руху транспорту по півдню України. У цьому році на трасі проводиться лише ямковий ремонт.

В цьому році автодору виділено 23,2 млрд грн. З них 19 млрд піде на погашення зовнішніх кредитів. Залишилися 4 млрд грн вистачить лише на третину від необхідних робіт з ямкового ремонту. Грошей на середній і капітальний ремонт немає зовсім. Тому в найближчі роки українцям, перш ніж відправитися в подорож по просторах Батьківщини, краще сім разів перевірити якість доріг, по яких проходить маршрут.