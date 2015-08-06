В Україні продажі нових комерційних автомобілів у січні-липні впали на 44%

Про це повідомили у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, в липні продажі нових комерційних авто зросли порівняно з червнем поточного року на 52% - до 448 одиниць.

Згідно з повідомленням, у січні-липні цього року в Україні було продано 280 нових автобусів, що на 73% менше від аналогічного періоду 2014 року. У липні продажі автобусів зросли порівняно з червнем поточного року в 2,3 разу - до 50 одиниць.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових комерційних автомобілів в Україні в січні-червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизилися на 49% - до 1 975 одиниць.

За підсумками 2014 року обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком на 56% – до 7,178 тис. штук.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.