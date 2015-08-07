"Atlasjet" відклав старт польотів
Авіакомпанія "Atlasjet Україна" відклала початок виконання рейсів через перегляд розкладу польотів компанії.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці у Facebook.
«Рейси в напрямках «Харків-Стамбул», «Стамбул-Львів» та «Запоріжжя-Стамбул» стартують на місяць пізніше анонсованих раніше дат, зокрема: рейси з Харкова до Стамбулу розпочнуться 28 вересня 2015 року, із Запоріжжя до Стамбулу з 12 жовтня 2015 року та із Львова до Стамбулу з 26 жовтня 2015 року», - йдеться у повідомленні.
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Окрім того, як зазначається, авіакомпанія гарантує повну компенсацію або зміну квитка на іншу дату для пасажирів, що вже купили квитки.
“Atlasglobal” інформує про зміни розкладу польотів7 августа, 2015, Київ – ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» інформ...Posted by Atlasglobal UA on 7 августа 2015 г.