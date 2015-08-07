"Atlasjet" відклав старт польотів

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці у Facebook.

«Рейси в напрямках «Харків-Стамбул», «Стамбул-Львів» та «Запоріжжя-Стамбул» стартують на місяць пізніше анонсованих раніше дат, зокрема: рейси з Харкова до Стамбулу розпочнуться 28 вересня 2015 року, із Запоріжжя до Стамбулу з 12 жовтня 2015 року та із Львова до Стамбулу з 26 жовтня 2015 року», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, як зазначається, авіакомпанія гарантує повну компенсацію або зміну квитка на іншу дату для пасажирів, що вже купили квитки.