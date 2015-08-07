Мінінфраструктури звернеться до ГПУ за фактом неякісного ремонту на дорогах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, коментуючи звіт австрійської компанії IC consolenten, залученої міністерством наприкінці червня з метою проведення незалежної оцінки якості виконання ремонту автомобільних доріг у Київській області.

"Ті висновки, які зробили фахівці щодо доцільності використання того чи іншого методу, щодо доцільності використання ряду елементів, зокрема, чому не використовується гравій при струминному методі, чому на певних ділянках його не було використано, через це якість використаного методу істотно знижується. На ці питання я попрошу дати відповіді Генеральній прокуратурі, я передам цей звіт ГПУ, щоб вона дала своє бачення того, чому ті чи інші методи використовувалися неякісно і неефективно", - сказав Пивоварський.

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У цілому, за інформацією прес-служби Міністерства інфраструктури, австрійці побували на 9 дорогах міжнародного, національного і регіонального значення, де провели 22 вибіркові перевірки вже виконаних ремонтних робіт у березні-травні цього року і оглянули дві ділянки, де проходили ремонтні роботи.

Крім того, експерти проаналізували акти виконаних робіт Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") і здійснили відбір проб покриття на трасах Київ - Одеса, Київ - Суми - Єнакієве, Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя.

Зокрема, присутній на заході міжнародний експерт з автомобільних доріг австрійської компанії IC consolenten Джеймс Метьюс зазначив, що зараз ремонтні роботи, які проводяться, виглядають як короткострокові часткові вирішення актуальної проблеми аварійності доріг в Україні і не запобігають подальшому погіршення якості доріг у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Наприклад, враховуючи те, що термін експлуатації ямкового ремонту становить 5 років, результати експертизи показують, що застосування такого виду ремонту ефективне доти, доки він не перевищує 54% від загальної поверхні дороги.

У зв'язку з цим, якщо кожного року середньорічна сума площі дорожньої відремонтованої поверхні перевищує 11% у певній галузі, то в такому разі економічно доцільно виконати ремонт всій поверхні ділянки.

«Якщо на певній ділянці дороги ямковий ремонт перевищує 11% від загальної площі дороги, то він є економічно недоцільним. Під час інспекції ми помічали багато таких ділянок доріг, де цей показник був перевищений», - сказав експерт.

У зв'язку з цим, Метьюс зазначив, що повна реконструкція дороги є економічно вигіднішою інвестицією, ніж проведення поширеного в Україні ямкового ремонту.

«Повітряно-струминний метод використовується недоцільно і занадто часто і не в тих місцях, де потрібно. Верхній шар гравію не вкладається на деяких ділянках, що значно скорочує життєвий цикл такого ремонту... На відрізку дороги М-05 (дорога міжнародного значення Київ – Одеса – УНІАН) ми виявили, що шар щебеню, який використовувався, був занадто великий, тому його недоцільно використовувати для такого ремонту», - підкреслив експерт.

Разом з тим, за словами Пивоварського, транспортне відомство візьме за основу висновки австрійських експертів для підготовки технічної документації проекту з незалежного контролю за якістю ремонту доріг по всій Україні.

«На основі цього звіту ми зі Світовим банком у серпні розробимо і запустимо тендерну документацію для проведення конкурсу на централізовану закупівлю послуг незалежного аудиту всіх українських доріг і вже у вересні відберемо незалежних оцінювачів», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, незалежний контроль якості будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних доріг обійдеться Україні в 300-500 тис. доларів на рік. За словами Пивоварського, оскільки Світовий банк надасть гроші лише на цей рік, у майбутньому витрати на незалежну оцінку включатимуться у вартість робіт.

Пілотний проект реалізується за підтримки української громадської спілки «Моя дорога».

За словами керівника дорожнього департаменту Мінінфраструктури Романа Хміля, в рамках цього проекту були задіяні дві мобільні бригади у складі 4 осіб (два українця, два австрійця), тоді як восени, коли систему незалежного контролю за якістю ремонту доріг буде запроваджено по всій Україні, міністерство планує задіяти близько 20-30 мобільних груп, в яких працюватимуть по три особи.

За словами керівництва «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решту суми буде направлено на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.