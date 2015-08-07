Компанія Єремеєва продовжує саботувати закупівлі палива для залізниці – "Укрзалізниця"

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», при цьому один з учасників торгів червневого тендеру відомства з закупівлі 100 тис. тонн дизпального – маловідома компанія "Дайджест Груп", за позовом якої ці торги раніше були заблоковані судом, також продовжує саботувати закупівлю пального.

Переможцем цього тендеру стала одна з найбільших мереж АЗС "ОККО", що входить до концерну "Галнафтогаз", однак поставки пального так і не були здійснені через позов "Дайджест Груп".

«Ця компанія й надалі намагається затягувати розгляд справи, наступне засідання за якою заплановано на 26 серпня. Також саботує поставки інший учасник конкурсу – ТОВ «Вог Аеро Джет», – сказано в повідомленні.

Також прес-служба «Укрзалізниці» підтвердила інформацію, яку оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, про те, що Окружний адміністративний суд Києва розблокував червневий тендер «Укрзалізниці» з закупівлі дизельного пального в компанії "ОККО".

Примітно, що клопотання держпідприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту «Укрзалізничпостач» про розблокування поставок дизпального задовольнила колегія суддів під головуванням Віктора Шулежка, який раніше особисто виносив рішення про заборону проведення закупівлі палива.

«Від справедливості рішень, які прийматмутьися судом, залежатиме, чи не зупиняться поставки дизпального знову. А перед постачальником – «ОККО-Бізнес Контракт», з яким укладено контракт на поставку палива, на даний час стоїть завдання терміново поповнити критичні запаси залізниць», – підкреслили в «Укрзалізниці».

Сьогодні кількома годинами раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що після того, як суд розблокував паливний контракт, «Укрзалізничпостач» домовився з «ОККО» про зниження ціни на дизпальне для «Укрзалізниці». Зокрема, поставки палива здійснюватимуться за новою ціною – 17350 грн за тонну, тоді як попередня ціна була 18400 грн, однак поставки не проводилися через блокування контракту судом з 24 липня.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року компанія "ОККО" вперше за багато років стала переможцем тендеру на поставку дизпального для "Укрзалізниці", тим самим порушивши багаторічну монополію групи компаній бізнесмена і народного депутата Ігоря Єремеєва «Континіум».

Зокрема, компанії Єремєєва протягом декількох років були основними постачальниками пального для "Укрзалізниці". Одна з таких компаній, "Вог Аеро Джет", створена в травні 2012 року, з 2013 року стала найбільшим постачальником нафтопродуктів для залізничної держадміністрації, вигравши тендери за останні два роки на 6,5 млрд грн.

Всього компанії Єремєєва за останні п'ять років поставили залізниці палива на 17,27 млрд грн.

Після перемоги "ОККО" у вищезгаданому паливному тендері один з учасників торгів – компанія "Дайджест Груп" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва, який, у свою чергу, заборонив купівлю палива за червневим тендером.

У відповідь на це прес-служба «Укрзалізниці» повідомила про намір оскаржити це рішення суду.

Крім того, Антимонопольний комітет України заборонив "Укрзалізниці" проводити нові паливні конкурси.

Також стало відомо, що на одному із засідань суду компанія "Вог Аеро Джет" підтримала клопотання позивача "Дайджест Груп".

Варто зазначити, що відразу кілька топ-менеджерів народного депутата Ігоря Єремеєва увійшли в уряд і очолили провідні держкомпанії. Зокрема, до призначення міністром інфраструктури Андрій Пивоварський очолював групу компаній «Континіум».