В Україні продажі вживаних автомобілів скоротилися на 68%

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в липні 2015 року склав 3,057 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому порівняльних даних в "Укравтопромі" не надали.

Читайте такожВиробництво легкових автомобілів в Україні за півроку впало на 83,5%Згідно з торішньою інформацією асоціації, в липні 2014 року продажі б/в автомобілів склали 9,586 тис., що на 68,1% більше результату липня 2015 року.

Загальний обсяг липневого первинного авторинку, за даними асоціації "Укравтопром", склав 8,899 тис. одиниць, з яких на б/в авто довелося 34%.

Продажі в секторі б/в легкових авто відносно липня 2014 року зросли в 3 рази - до 1,618 тис. одиниць, в секторі комерційних авто - скоротилися на 85%, до 1,357 тис., а кількість проданих автобусів зросла на 15% – до 82 штук.

Лідерами продажів серед б/в автобусів традиційно стала марка Mercedes-Benz, а в легковому сегменті - Renault.

Як повідомляв УНІАН, продажі б/в автомобілів в червні скоротилися на 64% - до 2,4 тис. штук.

За підсумками 2014 року загальний обсяг первинних продажів вживаних автомобілів в Україні скоротився на 45% – до 62,516 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.